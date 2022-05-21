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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Крылья Советов» - «Локомотив» Москва онлайн

21 Мая 2022 • 03:03 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.85 3.80 4.15
Через 13 ч. 5 мин.

В заключительном туре чемпионата России будут играть «Крылья Советов» и «Локомотив».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Футбол 1» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Санкции со стороны УЕФА оставили верхнюю часть чемпионата России без интриги, ведь за еврокубки никто не борется. Таким образом, «Крылья Советов» (8 текущее место) и «Локомотив» (6 текущее место) не думают о турнирной ситуации, а могут просто получать удовольствие от футбола в последней игре сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
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