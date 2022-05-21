​Где смотреть матч «Крылья Советов» - «Локомотив» Москва онлайн

В заключительном туре чемпионата России будут играть «Крылья Советов» и «Локомотив».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Футбол 1» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Санкции со стороны УЕФА оставили верхнюю часть чемпионата России без интриги, ведь за еврокубки никто не борется. Таким образом, «Крылья Советов» (8 текущее место) и «Локомотив» (6 текущее место) не думают о турнирной ситуации, а могут просто получать удовольствие от футбола в последней игре сезона.