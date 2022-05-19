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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухта вызван в сборную Чехии

19 Мая 2022 • 21:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.83 3.80 4.15
21.05 17:00

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта получил вызов в сборную Чехии.

Тренерский штаб сборной Чехии во главе с Ярославом Шилгавы объявил состав национальной сборной для подготовки к играм Лиги наций, в список вошел нападающий Ян Кухта. Сбор пройдет с 30 мая по 13 июня, сообщает официальный сайт «Локомотива».

25-летний нападающий перебрался в стан «железнодорожников» в январе 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 9 матчах Российской премьер-лиги, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26, стоимость чешского футболиста по данным портала transfermarkt составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Чехии РПЛ Ян Кухта
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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