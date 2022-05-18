Арбитр Федотов: «Семёнову надо было показывать прямую красную карточку»

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:0).

Федотов считает, что главный судья встречи Алексей Амелин должен был удалить с поля защитника хозяев Андрея Семёнова за фол на 56-й минуте, который привёл к 11-метровому удару в ворота «Ахмата».

«Амелин показал Семёнову желтую карточку, его пригласили посмотреть повтор, но судья решения не изменил. Игрок гостей плохо пробил из-за задержки защитника, поэтому стоило показать прямую красную карточку», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, Юрий Горшков не смог реализовать пенальти. Самарцы уступили и позволили грозненскому клубу догнать себя в турнирной таблице РПЛ. В активе обеих команд теперь по 41 набранному очку.