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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Федотов: «Семёнову надо было показывать прямую красную карточку»

18 Мая 2022 • 10:08 Комментировать
Крылья Советов
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Локомотив Москва
1.87 3.70 4.05
21.05 17:00

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:0).

Федотов считает, что главный судья встречи Алексей Амелин должен был удалить с поля защитника хозяев Андрея Семёнова за фол на 56-й минуте, который привёл к 11-метровому удару в ворота «Ахмата».

«Амелин показал Семёнову желтую карточку, его пригласили посмотреть повтор, но судья решения не изменил. Игрок гостей плохо пробил из-за задержки защитника, поэтому стоило показать прямую красную карточку», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, Юрий Горшков не смог реализовать пенальти. Самарцы уступили и позволили грозненскому клубу догнать себя в турнирной таблице РПЛ. В активе обеих команд теперь по 41 набранному очку.    

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Федотов Андрей Семёнов Ахмат Алексей Амелин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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