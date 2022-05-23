«Локомотив» обратился к болельщикам

«Локомотив» поблагодарил своих болельщиков за поддержку в прошедшем сезоне РПЛ.

«На протяжении всего сезона вы гнали нас только вперёд и заряжали своей энергией. В любую погоду, на домашних и выездных матчах, независимо от обстоятельств вы были на трибунах и придавали нам силы бороться до конца», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам сезона 2021/2022 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном 30-м туре «красно-зелёные» одолели в гостях «Крылья Советов» (1:0). «Локомотив» является последним клубом, которому удавалось выигрывать чемпионство до четырёх подряд титулов «Зенита». Случилось это в сезоне 2017/2018.