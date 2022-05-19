Сёмин высказался за расширение РПЛ

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги до 18 команд.

«РПЛ стоит расширять до 18 команд, если все клубы предоставят гарантии финансирования на сезон. У нас большая страна. Сколько прекрасных стадионов оставил в наследие ЧМ-2018», — цитирует Сёмина Sport 24.

По словам бывшего тренера, если футбол начнет продвигаться в регионы, то это пойдет только на пользу, но очень важно все заранее подготовить, нельзя принимать такие решения, не обдумав их. Стадионы, которые были построены к чемпионату мира, должны работать, а не простаивать просто так.

Окончательное решение РФС будет принимать после окончания текущего сезона Российской премьер-лиги.