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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин высказался за расширение РПЛ

19 Мая 2022 • 19:35 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1.83 3.80 4.15
21.05 17:00

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги до 18 команд.

«РПЛ стоит расширять до 18 команд, если все клубы предоставят гарантии финансирования на сезон. У нас большая страна. Сколько прекрасных стадионов оставил в наследие ЧМ-2018», — цитирует Сёмина Sport 24.

По словам бывшего тренера, если футбол начнет продвигаться в регионы, то это пойдет только на пользу, но очень важно все заранее подготовить, нельзя принимать такие решения, не обдумав их. Стадионы, которые были построены к чемпионату мира, должны работать, а не простаивать просто так.

Окончательное решение РФС будет принимать после окончания текущего сезона Российской премьер-лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин РПЛ
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