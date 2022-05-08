ЦСКА может сменить тренера летом

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не устраивает руководство клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство московской команды может расстаться с Березуцким после окончания этого сезона. Источник сообщает, что кандидатами на пост главного тренера ЦСКА являются бывший наставник «Локомотива» Марко Николич и ныне возглавляющий «Сочи» Владимир Федотов.

ЦСКА занимает четверное место в Российской премьер-лиге, набрав 47 очков после 28 матчей. Команда одержала лишь одну победу в последних пяти матчах чемпионата.

Ранее Федотов ответил на вопрос о возможном приходе в «Спартак», сказав, что «время покажет».