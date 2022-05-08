​Болельщики «Краснодара» поддержали команду с помощью мусорных пакетов

Болельщики «Краснодара» провели нетипичную акцию, обернув пластиковые кресла на трибуне мусорными пакетами.

Фанаты «Краснодара» организовали такой перфоманс на стадионе в Туле, чтобы зрительно увеличить своё присутствие на трибунах во время выездного матча против «Арсенала».

Официальные цвета команды – чёрный и зелёный, поэтому кресла обернули чёрными пакетами, а сами фанаты остались в зелёной атрибутике.

«Краснодар» проигрывает в первом тайме «Арсеналу» со счётом 0:1. Единственный мяч забил Кингс Кангва.