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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА повторил свой антирекорд, проиграв три матча подряд в РПЛ, не забив ни одного гола

15 Мая 2022 • 21:18 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 0:1.

Opta Sports сообщает, что «армейцы» установили для себя антирекорд. Они впервые за 21 год проиграли три матча подряд в чемпионате России, при этом, не забив ни одного мяча.

Таким образом, перед последним туром в сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 47 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Армейцы» могут опуститься на шестое место, если проиграют свой матч «Ростову», а «Локомотив» в параллельной встрече одержит победу над «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.


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окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
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