ЦСКА повторил свой антирекорд, проиграв три матча подряд в РПЛ, не забив ни одного гола

Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 0:1.

Opta Sports сообщает, что «армейцы» установили для себя антирекорд. Они впервые за 21 год проиграли три матча подряд в чемпионате России, при этом, не забив ни одного мяча.

Таким образом, перед последним туром в сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 47 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Армейцы» могут опуститься на шестое место, если проиграют свой матч «Ростову», а «Локомотив» в параллельной встрече одержит победу над «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.