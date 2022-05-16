Тарба: «Дебют за ЦСКА — лучший подарок на день рождения»

19-летний полузащитник ЦСКА Заур Тарба поделился эмоциями от дебюта за основную команду «армейцев» в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Приятно, что тренерский штаб в меня поверил. Перед игрой все поддержали, сказали какие-то слов, чтобы я не нервничал», — заявил Тарба в разговоре пресс-службой ЦСКА.

Также футболист отметил, что его дебют никак не связан с днём рождения, который он отпраздновал 14 мая. Однако игрок назвал выход на поле в составе «армейцев» лучшим подарком для себя.

Напомним, Тарба вышел на поле в стартовом составе и был заменён в начале второго тайма.