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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарба: «Дебют за ЦСКА — лучший подарок на день рождения»

16 Мая 2022 • 11:36 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

19-летний полузащитник ЦСКА Заур Тарба поделился эмоциями от дебюта за основную команду «армейцев» в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).  

«Приятно, что тренерский штаб в меня поверил. Перед игрой все поддержали, сказали какие-то слов, чтобы я не нервничал», — заявил Тарба в разговоре пресс-службой ЦСКА.

Также футболист отметил, что его дебют никак не связан с днём рождения, который он отпраздновал 14 мая. Однако игрок назвал выход на поле в составе «армейцев» лучшим подарком для себя. 

Напомним, Тарба вышел на поле в стартовом составе и был заменён в начале второго тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Заур Тарба
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