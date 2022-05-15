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Красавец-гол Кривцова позволил «Краснодару» обыграть и обогнать ЦСКА

15 Мая 2022 • 20:56 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен
В рамках 29-го тура РПЛ «Краснодар» принимал ЦСКА.
Протокол игры  
Краснодар 1:0ЦСКА Москва
(1:0) Кривцов Никита75'   
Сафонов МатвейИсаенко ОлегСтежко ВиталийБородин Сергей АлексеевичПивоваров ДмитрийЧерников АлександрИонов Алексей  75' (Самко Владислав (  75') Кривцов Никита   20'Сперцян Эдуард  74' (Мацукатов Алекс (  74') Олусегун ОлакунлеМанелов Ираклий
Запасные: Сергеев Никита ВячеславовичМартынович АлександрЯкимов ВячеславАгкацев СтаниславИльин ВладимирКокоев ДавидГородов ЕвгенийКучугура ДмитрийЧернов Евгений
Акинфеев ИгорьФернандес МариоДивеев ИгорьЩенников Георгий   33'Ушаков Егор   34'  46' (Набабкин Кирилл (  46') Тарба Заур  46' (Медина Хесус (  46') Обляков ИванМухин МаксимКарраскаль Хорхе   45'Заболотный АнтонЭджуке Чидера
Запасные: Бийол ЯкаЕлеев МаксимЯковлев ВладиславМагнуссон ХёрдурЗайнутдинов БактиёрТороп Владислав
15 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Закрывал 29-й тур РПЛ ещё один интереснейший матч, если бы не «Спартак» - «Зенит» претендовавший на звание центрального. ЦСКА и «Краснодар» максимально близки в турнирной таблице и максимально далеки по нынешней философии. Алексей Березуцкий выезжает за счёт класса легионеров, в основном подобранных зимой. Александр Сторожук идёт вперёд вместе с краснодарской молодёжью, легионеры как раз зимой разъехались по домам.

Олусегун вновь возглавлял атаку «быков», Ионов был в качестве дядьки, а Манелов и Сперцян отвечали за креатив. А вот состав ЦСКА удивил. Заур Тарба и Егор Ушаков (вернулся в старт) появились с первых минут. Чидера Эджуке получил ещё один шанс, Карраскаль и Заболотный дополнили атакующую линию «армейцев». Как решить потерю Юсуфа Языджи, с этой задачей Алексей Березуцкий боролся заочно.

Получалось не очень. ЦСКА представлял собой несколько футболистов, пытавшихся сделать что-то в одиночку, командной игры не наблюдалось. На этом фоне молодой и задорный «Краснодар» смотрелся бодрее. И логично, что именно хозяева счёт открыли. Сперцян через центральную зону прорвался вообще без проблем, пробил с 11-метровой отметки, но справился Акинфеев. На добивание подоспел Манелов, заковыряв мяч в ворота, но порадоваться толком не успел. Из явного офсайда он выбегал завершать атаку.

У ЦСКА ответ нашёлся. Чидера Эджуке сместился к дуге штрафной площади, сбросил опекунов и опасно пробил в угол. Вот только Матвей Сафонов был против гола, в броске выручив свою команду. Следом и Акинфеев сделал похожий сейв, но только после не столь опасного удара Кривцова. Куда опаснее были фолы «армейцев». Арбитр смотрел повтор, раздумывая удалять Ушакова, потом Карраскаль очень жёстко атаковал соперника сзади. Оба раза в руках арбитра появилась лишь жёлтая карточка.

Вернулись к моментам команды во втором тайме, и тут ЦСКА был уже пободрее. Заболотный обязан был забивать, откликнувшись на скидку Карраскаля, но с пары метров лупанул точно в Сафонова. Спас Матвей и после удара Эджуке, у которого было полно времени в центре штрафной площади, однако удар у Чидеры неберущимся не получился. ЦСКА давил шикарно: тут и удар Заболотного из центра штрафной площади, и постоянные опасные проходы Эджуке. Казалось, вопрос лишь в том, когда додавит ЦСКА.

Но тут Никита Кривцов разродился шикарным ударом метров с 25. Мяч пулей вонзился в «девятку», а прыжок Акинфеева лишь добавил красоты – 1:0. Пытался ЦСКА в судорожных атаках отыграться, подарил хозяевам пару нервных минут, но забить не сумел. Победил «Краснодар», победил на эмоциях и обошёл ЦСКА в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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окончен Урал 3:0 Рубин
окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
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