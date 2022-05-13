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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сразу двое игроков ЦСКА будут вынуждены пропустить матч с «Краснодаром»

13 Мая 2022 • 22:10 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
3.30 3.90 2.03
15.05 19:00

В матче 29-го тура чемпионата России московский ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром», и армейцы уже отправились в южный город на поезде. Между тем двое футболистов столичного клуба остались дома - это Юсуф Языджи и Бруно Фукс.

В случае с турецким игроком произошли обострения болей в спине, и медицинский штаб порекомендовал оставить Языджи дома, для прохождения соответствующих медицинских процедур.

Что до Фукса, то, как сообщает пресс-служба ЦСКА, ему потребовалось «небольшое стоматологическое вмешательство». Оно прошло успешно и сейчас футболист чувствует себя много лучше.

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ЦСКА Москва Краснодар
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