Сразу двое игроков ЦСКА будут вынуждены пропустить матч с «Краснодаром»

В матче 29-го тура чемпионата России московский ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром», и армейцы уже отправились в южный город на поезде. Между тем двое футболистов столичного клуба остались дома - это Юсуф Языджи и Бруно Фукс.

В случае с турецким игроком произошли обострения болей в спине, и медицинский штаб порекомендовал оставить Языджи дома, для прохождения соответствующих медицинских процедур.

Что до Фукса, то, как сообщает пресс-служба ЦСКА, ему потребовалось «небольшое стоматологическое вмешательство». Оно прошло успешно и сейчас футболист чувствует себя много лучше.