Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 29-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на одноимённом стадионе «Краснодара», ее рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Ионов, Манелов.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Эджуке, Карраскаль, Фернандес, Мухин, Заболотный.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Краснодар» занимает пятое место, отставая от «армейцев» на одно очко.

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