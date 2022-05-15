Ветеран ЦСКА усомнился, что возвращение Газазева поможет команде

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв исключил возвращение Валерия Газзаева на пост главного тренера команды.

«Возвращать ли Газзаева? Он не пойдет. А зачем? Его уже время истекло. Он уже давно отошел от футбола и сам видит, что не с кем работать», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист считает, что Газзаев слишком умён, чтобы лезть в «эту дурацкую кухню, где играют идиоты».

Пономарёв заявил, что не пошёл в тренеры, потому что бил бы и оскорблял футболистов.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА опустился на пятое место и может занять шестое место в турнирной таблице. Это случится, если ЦСКА проиграет на своей арене «Ростову», а «Локомотив» в параллельном матче обыграет в гостях «Крылья Советов».

Все матчи последнего в сезоне 30-го тура РПЛ пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.