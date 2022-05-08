Агент Николича: Мы ничего не слышали об интересе ЦСКА

Агент Деян Йоксимович, который работает с сербским специалистом Марко Николичем, поделился информацией о будущем тренера.

«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — приводит слова агента Sport24.

Ранее появилась информация, что Марко Николич является одним из кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА. В клубе недовольны результатами команды и планируют уволить Алексея Березуцкого по окончании этого сезона.

Последним местом работы 42-летнего Николича был «Локомотив», который он возглавлял с мая 2020 года по октябрь 2021 года.