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Агент Николича: Мы ничего не слышали об интересе ЦСКА

08 Мая 2022 • 12:16 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
15.05 19:00

Агент Деян Йоксимович, который работает с сербским специалистом Марко Николичем, поделился информацией о будущем тренера.

«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — приводит слова агента Sport24.

Ранее появилась информация, что Марко Николич является одним из кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА. В клубе недовольны результатами команды и планируют уволить Алексея Березуцкого по окончании этого сезона.

Последним местом работы 42-летнего Николича был «Локомотив», который он возглавлял с мая 2020 года по октябрь 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Деян Йоксимович РПЛ Марко Николич
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