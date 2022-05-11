Агент Языджи: Футболист поедет с командой в «Краснодар»

Агент Адам Чебеджи, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии футболиста.

«На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно около 2-3 недель, чтобы полностью ее вылечить», – цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

ЦСКА проведет матч против «Краснодара» 15 мая в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает четвертое место после 28 матчей, имея в своем активе 47 очков.

Юсуф Языджи принял участие в 10 играх чемпионата России и забил 8 голов.