Магнуссон: «Жду предложения от ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о том, продлит ли контракт с армейским клубом.

«Переговоры о продлении контракта не ведутся. Ничего нет. Я жду, жду!», — приводит слова Магнуссона «РБ Спорт».

Напомним, действующее соглашение исландца с ЦСКА истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «армейцев» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Большую часть чемпионата футболист пропустил из-за травмы.

За ЦСКА Магнуссон выступает с 2018 года. Ранее он защищал цвета «Бристоль Сити», «Специи» и «Чезены».