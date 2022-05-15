«Динамо» гарантировало себе бронзовые медали после победы «Краснодара» над ЦСКА

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на домашней арене победил ЦСКА (1:0).

После победы «Краснодара» над ЦСКА «Динамо» гарантировало себе минимум бронзовые медали спустя 14 лет. «Бело-голубые» идут на втором месте с 53 очками, столько же у «Сочи».

«Краснодар» имеет в активе 49 очков, расположившись на четвёртой строчке. Таким образом, тройка призёров стала досрочно определена.

В заключительном туре «Динамо» и «Сочи» поспорят за серебряные медали. Встреча «бело-голубых» и южан состоится в Москве 21 мая на «ВТБ Арене», начало – в 17:00 мск.