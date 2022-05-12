Агент Карраскаля объявил о трансфере футболиста в ЦСКА

Мартин Родригес, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил, что клуб выкупит контракт игрока.

«Конечно, Хорхе останется в ЦСКА. После того как Карраскаль сыграл за клуб семь матчей, автоматически активировалась опция выкупа», — цитирует слова агента «Чемпионат».

Агент добавил, что контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.

23-летний колумбиец перешёл в ЦСКА на правах аренды зимой 2022 года из аргентинского «Ривер Плейта». Согласно соглашению Карраскаль должен вернуться в Аргентину в конце сезона.

В текущем сезоне колумбиец сыграл 12 матчей в составе «красно-синих», отметился голом и результативной передачей.