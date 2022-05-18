Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче между «Краснодаром» и ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство Владимира Москалёва в поединке между «Краснодаром» и столичными «армейцами».

Федотов сказал «Чемпионату», что Москалёв очень уверенно отработал, точно заслужил хорошую оценку и пропустил только один момент с фолом Тарбы на Кривцове. Экс-арбитр удивился, что полузащитник «Краснодара» начал жёстко пихать судье, а тот не предпринял ничего и просто проглотил всё это.

Напомним, что краснодарская команда минимально переиграла «армейцев» со счётом 1:0 и поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице.