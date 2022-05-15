Корнаухов высоко оценил игру «Краснодара»

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру «Краснодара» в последнее время.

«Краснодару» везет? Нельзя на везение все сбрасывать. «Краснодар» хорошо играет, старается и выкладывается на поле», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Бывший защитник отметил, что у «Краснодара» упало качество футбола из-за отъезда качественных легионеров, но и со своими воспитанниками команда демонстрирует хорошую игру.

«Краснодар» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в 29-м туре чемпионата России. «Быки» одержали три победы в последних четырех встречах.

После 29 матчей «Краснодар» занимает 4-е место, набрав 49 очков.