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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов высоко оценил игру «Краснодара»

15 Мая 2022 • 23:16 Комментировать (1)
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру «Краснодара» в последнее время.

«Краснодару» везет? Нельзя на везение все сбрасывать. «Краснодар» хорошо играет, старается и выкладывается на поле», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Бывший защитник отметил, что у «Краснодара» упало качество футбола из-за отъезда качественных легионеров, но и со своими воспитанниками команда демонстрирует хорошую игру.

«Краснодар» победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в 29-м туре чемпионата России. «Быки» одержали три победы в последних четырех встречах.

После 29 матчей «Краснодар» занимает 4-е место, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Олег Корнаухов РПЛ
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окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
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