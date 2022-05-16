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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко – о возможности вывести на матч РПЛ 11 воспитанников «Зенита»: «У команды другие задачи»

16 Мая 2022 • 19:37 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможности повторить достижение «Краснодара» и вывести 11 воспитанников команды на матч РПЛ.

«В наше время все может быть, но у «Зенита» другие задачи. Команде нужно каждый год выигрывать чемпионство, и из-за этого молодым футболистам дают мало игрового времени», — сказал Радченко «РБ Спорту».

Напомним, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 1:0. Стоит отметить, что «быки» во второй раз в сезоне заканчивали матч с 11 воспитанникам.

После 29 матчей «Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. В заключительном 30-м туре южане сыграют на своём поле против «Ахмата».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Дмитрий Радченко РПЛ
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