Радченко – о возможности вывести на матч РПЛ 11 воспитанников «Зенита»: «У команды другие задачи»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможности повторить достижение «Краснодара» и вывести 11 воспитанников команды на матч РПЛ.

«В наше время все может быть, но у «Зенита» другие задачи. Команде нужно каждый год выигрывать чемпионство, и из-за этого молодым футболистам дают мало игрового времени», — сказал Радченко «РБ Спорту».

Напомним, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 1:0. Стоит отметить, что «быки» во второй раз в сезоне заканчивали матч с 11 воспитанникам.

После 29 матчей «Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. В заключительном 30-м туре южане сыграют на своём поле против «Ахмата».