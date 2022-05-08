Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между ЦСКА и «Сочи» и поделился ожиданиями от борьбы за медали в РПЛ.

«Армейцы» удивили меня в плохом плане. Я не ожидал, что они так сыграют. Но надо отдать должное «Сочи». Федотов выбрал правильную тактику, команда смогла забить и победить. Вообще «Сочи» смотрелся очень неплохо. В ЦСКА все понимали, что в случае поражения команда практически теряет шансы на медали. А ЦСКА сыграл неудачно. Как многие сейчас некрасиво пишут: «сдулись». Психологический фактор здесь есть. После хорошего отрезка наступает яма. Теперь нужно вывести оттуда ребят заменами, правильными действиями.

Сочинцы не просто добыли очко, а победили в гостях и догнали «Динамо». Теперь их очная встреча станет решающей в битве за серебро. Думаю, никто уже борьбу за медали этим двум командам не навяжет. Может быть, что «Сочи» возьмёт серебро, может быть «Динамо». Очень сложно спрогнозировать теперь. Остальные команды уже всё. Всё решится матчем в Москве», - сказал Деменко