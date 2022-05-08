Ветеран ЦСКА хочет увольнения Алексея Березуцкого и предложил ему замену

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв дал жёсткую оценку главному тренеру «армейцев» Алексею Березуцкому и его брату – Василию.

«Они не готовы психологически тренировать ЦСКА, не готовы к требованиям такого клуба. У Березуцких уже какая-то обреченность, они не заряжены на игру», – заявил бывший футболист в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Пономарёв также высказал мнение, что хорошим вариантом будет приглашение в команду главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, которого, кстати, сватают в московский «Спартак».

Стоит отметить, что ЦСКА провалил концовку чемпионата, одержав в шести матчах лишь одну победу.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года.