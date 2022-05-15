Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Краснодара» сообщил, что футболисты испытывают проблемы со здоровьем

15 Мая 2022 • 22:51 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ, в котором «быки» победили ЦСКА со счётом 1:0.

«В первом тайме мы его превосходили, во втором сказалось физическое состояние. У нас много больных: многие, кто вышел сегодня, вчера провели одну тренировку, мы еще ни одного матча не сыграли в одном составе», — цитирует тренера ТАСС.

Сторожук добавил, что тренерский штаб и команда ожидали тяжёлый матч, таким он и получился. Специалист отметил, что во втором тайме сказалось индивидуальное мастерство игроков ЦСКА.

«Краснодар» победил ЦСКА со счётом 1:0. «Быки» во второй раз в истории заканчивали матч чемпионата России с 11 воспитанниками на поле. Южане после победы над московским клубом набрали 49 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА опустился на пятую строчку.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар РПЛ Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
23:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» против расширения РПЛ
23:19 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала судей «холуями»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов высоко оценил игру «Краснодара»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Я остаюсь в «Краснодаре»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не знает, с чем связан спад ЦСКА
22:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» сообщил, что футболисты испытывают проблемы со здоровьем
22:40 · Россия. Премьер-лига
Де Оливейра: «Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» обвинил Одоевского в пропущенном мяче от Соболева
22:11 · Россия. ФНЛ
Гогниев: «Психологически ребята выхолощены»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Пенальти в ворота «Спартака» не было»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист ЦСКА назвал кандидата на пост главного тренера
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА усомнился, что возвращение Газазева поможет команде
21:50 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий о встрече с «Краснодаром»: Доволен игрой команды
21:41 · Россия. Премьер-лига
Очередной гол Соболева, снова хорошая игра Пруцева, странный пенальти: Как «Спартак» провёл свой последний матч сезона дома
21:40 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов о матче «Спартак» - «Зенит»: Пенальти нужно было перебить
Все новости
Рекомендуем