Тренер «Краснодара» сообщил, что футболисты испытывают проблемы со здоровьем

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ, в котором «быки» победили ЦСКА со счётом 1:0.

«В первом тайме мы его превосходили, во втором сказалось физическое состояние. У нас много больных: многие, кто вышел сегодня, вчера провели одну тренировку, мы еще ни одного матча не сыграли в одном составе», — цитирует тренера ТАСС.

Сторожук добавил, что тренерский штаб и команда ожидали тяжёлый матч, таким он и получился. Специалист отметил, что во втором тайме сказалось индивидуальное мастерство игроков ЦСКА.

«Краснодар» победил ЦСКА со счётом 1:0. «Быки» во второй раз в истории заканчивали матч чемпионата России с 11 воспитанниками на поле. Южане после победы над московским клубом набрали 49 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА опустился на пятую строчку.