ЦСКА 18 часов добирался до Краснодара

Футболисты московского ЦСКА на поезде прибыли в Краснодар, где «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого должны будут провести матч с местной командой.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, «армейский» клуб прибыл на поезде в Краснодар. Подопечные Березуцкого провели в пути около 18 часов. Напомним, что встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 15 мая в 19.00 по московскому времени.

Команды соседствуют в турнирной таблице. «Армейцы» занимают четвёртую строчку, а краснодарский клуб идёт следом на пятом месте и отстаёт от ЦСКА лишь на один балл.