Фукс: «Хочу получать больше игрового времени в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Бруну Фукс рассказал о том, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.

Футболист отметил, что все проблемы с травмами остались позади, поэтому он хотел бы получать больше игрового времени.

«Пока не знаю, останусь ли я в России. Я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно получать больше игрового времени, потому что все проблемы со здоровьем уже позади. Не знаю, когда начну выходить на поле чаще», — приводит слова Фукса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.