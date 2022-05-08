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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс: «Хочу получать больше игрового времени в ЦСКА»

08 Мая 2022 • 09:47 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
15.05 19:00

Защитник ЦСКА Бруну Фукс рассказал о том, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.

Футболист отметил, что все проблемы с травмами остались позади, поэтому он хотел бы получать больше игрового времени.

«Пока не знаю, останусь ли я в России. Я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно получать больше игрового времени, потому что все проблемы со здоровьем уже позади. Не знаю, когда начну выходить на поле чаще», — приводит слова Фукса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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