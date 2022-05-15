Корнаухов не знает, с чем связан спад ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал игру команды в последних матчах.

«С чем связан спад ЦСКА? Нет какой-то одной причины. «Армейцы» здорово выглядели после рестарта, но после паузы на сборные некоторые легионеры были не совсем здоровы», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, после победы над «Динамо» должен был наступить переломный момент, но этого не случилось.

ЦСКА проиграл «Краснодару» в 29-м туре РПЛ со счетом 0:1. Для «армейцев» это поражение стало третьим подряд, за 270 минут москвичи ни разу не смогли поразить ворота своих соперников.