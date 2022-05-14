Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

В 29-м туре российской Премьер-лиги состоится довольно интересный поединок – «Краснодар» на домашнем стадионе примет столичный ЦСКА. Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.
«Молодежь «быков» будет крайне мотивирована, а вот ЦСКА может рассчитывать на опыт. В итоге победа не достанется никому – 1:1», - передает слова экс-защитника «Спартака» Sportbox.
Матч состоится в Краснодаре завтра, 15 мая. Начало игры запланировано в 19:00 по московскому времени.
Перед этим матчем ЦСКА идет на четвертом месте, а «Краснодар» занимает пятую строчку.