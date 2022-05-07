Языджи рассказал о своём отношении к России

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о том, как он перешёл в ЦСКА, а также поделился своими мыслями о России.

«Если честно, в самом начале я не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но после тёплого приёма все негативные мысли мгновенно испарились», – рассказал игрок сборной Турции в интервью пресс-службе ЦСКА.

Юсуф поделился тем, что с нетерпением ждал своего выхода на поле в дерби, в котором ему удалось забить гол со штрафного (ЦСКА на выезде обыграл «Спартак» со счётом 2:0).

Ближайший матч ЦСКА проведёт в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 7 мая. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.