Гришин: «Предпочёл бы видеть Федотова новым тренером ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможную отставку главную главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба недовольно работой 39-летнего специалиста. В числе главных претендентов на замену Березуцкого называются нынешний главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, а также экс-рулевой «Локомотива» Марко Николич.

«Я бы предпочёл Федотова. Во-первых, российский тренер, а во-вторых, он хорошо работает в «Сочи». Николич — тоже хороший вариант, но я бы предпочёл Федотова», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Также Гришин отметил, что частая смена тренеров негативно сказывается на команде.

После 28 туров ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующей тройки на пять очков. До конца чемпионата «армейцам» осталось провести две игры против «Краснодара» и «Ростова».