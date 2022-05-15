За «Краснодар» во второй раз в истории сыграли 11 воспитанников

В победном матче над ЦСКА (1:0) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги за «Краснодар» сыграли 11 воспитанников.

Ранее вся команда воспитанников приняла участие в прошлом 28-м туре против «Локомотива» и тоже выиграла со счётом 1:0.

Семь человек в матче с ЦСКА начали в стартовом составе, ещё четыре вышли на замену.

«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков после 29 матчей. В заключительном туре сезона-2021/22 «быки» сыграют на своём поле против «Ахмата».

Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.