Агент Уткина прокомментировал будущее футболиста

Тимофей Бердышев, агент, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права которого принадлежат «Краснодару».

«Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура», — цитирует агента Sport24.

Напомним, 22-летний Уткин перешёл в «Ахмат» летом 2021 года на правах аренды. За команду грозненцев он провёл в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

По условиям сделки Уткин должен вернуться в «Краснодар» летом 2022 года.

«Ахмат» после 28 туров набрал 38 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 46 очками находится на пятой строчке.