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Агент Уткина прокомментировал будущее футболиста

09 Мая 2022 • 18:44 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
3.25 3.85 2.05
15.05 19:00

Тимофей Бердышев, агент, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права которого принадлежат «Краснодару».

«Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура», — цитирует агента Sport24.

Напомним, 22-летний Уткин перешёл в «Ахмат» летом 2021 года на правах аренды. За команду грозненцев он провёл в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

По условиям сделки Уткин должен вернуться в «Краснодар» летом 2022 года.  

«Ахмат» после 28 туров набрал 38 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 46 очками находится на пятой строчке.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РПЛ Даниил Уткин Ахмат
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