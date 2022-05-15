​Где смотреть матч «Краснодар» - ЦСКА онлайн

Черту под 29-м туром чемпионата России в воскресенье вечером подведут «Краснодар» и ЦСКА.

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Краснодар» и ЦСКА являются соседями по турнирной таблице, занимая соответственно пятое и четвёртое места в РПЛ. Из-за санкций российские клубы не будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне, так что «быки» и «армейцы» серьёзной турнирной мотивации в конце чемпионата не имеют. Тем не менее, команды постараются порадовать армии своих фанатов.