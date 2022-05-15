Алексей Березуцкий о встрече с «Краснодаром»: Доволен игрой команды

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги встречи с «Краснодаром» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Сегодня команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола», — приводит слова Березуцкого официальный сайт клуба.

По словам главного тренера, он полностью доволен игрой своей команды и самоотдачей футболистов, особенно во втором тайме. На вопрос о том, когда специалист появится в социальных сетях, Березуцкий сказал, что никогда.

ЦСКА проиграл «Краснодару» в 29-м туре чемпионата России со счетом 0:1.