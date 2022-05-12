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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Языджи подтвердил трансфер футболиста в ЦСКА

12 Мая 2022 • 18:30 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
3.15 3.90 2.08
15.05 19:00

Адам Чебеджи, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, подтвердил переход футболиста в команду на постоянной основе.

«Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории «армейцев» в РПЛ в следующем сезоне», — сказал Чебеджи «Чемпионату».

Агент заявил, что, если Языджи захочет в следующем сезоне перейти в другую команду, он хочет, чтобы ЦСКА получил деньги за трансфер. Чебеджи объяснил позицию игрока тем, что руководство московского клуба очень хорошо общалось с Языджи и уважает игрока и его представителей. По мнению агента, семья ЦСКА заслуживает уважения, и футболист ответит взаимностью.

25-летний турок перешёл в «армейский» клуб зимой 2022 года из французского клуба «Лилль» на правах аренды. По условиям соглашения Языджи должен вернуться во Францию летом этого года.

За ЦСКА он успел сыграть 12 матчей, в которых отметился 8 голами и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 15 млн евро.

«Армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды Алексея Березуцкого 47 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде против «Краснодара». Встреча состоится 15 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Юсуф Языджи
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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