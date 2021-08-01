Бедарев: «Локомотив» не намерен менять Николича»

Александр Бедарев, занимающий должность директора по коммуникациям «Локомотива», прокомментировал слухи о том, что пути москвичей и главного тренера команды Марко Николича могут разойтись.

Бедарев отметил, что информационные вбросы в преддверии важных для «Локомотива» матчей – привычное дело. Также директор по коммуникациям клуба подчеркнул, что прощаться с главным тренером Марко Николичем никто не собирается:

«Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», - сказал Бедарев в интервью Sport24.

«Локомотив» Марко Николича вчера добыл победу над ЦСКА в московском дерби (2:1).