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Россия. Премьер-лига

Бедарев: «Локомотив» не намерен менять Николича»

01 Августа 2021 • 18:19 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Локомотив Москва
окончен
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Александр Бедарев, занимающий должность директора по коммуникациям «Локомотива», прокомментировал слухи о том, что пути москвичей и главного тренера команды Марко Николича могут разойтись.

Бедарев отметил, что информационные вбросы в преддверии важных для «Локомотива» матчей – привычное дело. Также директор по коммуникациям клуба подчеркнул, что прощаться с главным тренером Марко Николичем никто не собирается:

«Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», - сказал Бедарев в интервью Sport24.

«Локомотив» Марко Николича вчера добыл победу над ЦСКА в московском дерби (2:1).

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Локомотив Москва ЦСКА Москва РПЛ Марко Николич
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