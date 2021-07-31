Николич: «У меня с Крыховяком были хорошие отношения, не хочу обсуждать эту тему»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- В заявке на сегодняшний матч нет Гжегожа Крыховяка. Естественно, это основная тема на сегодня. Верно ли говорить, что вопрос о его уходе из «Локомотива» уже решен?

- Я и не думал, что будет именно такой первый вопрос. У нас сейчас дерби с ЦСКА. Играют 22 игрока на поле, хорошие команды и московское дерби, это важно. По Гжегожу. У меня были с ним хорошие отношения, он суперкачественный футболист, не хочу сегодня обсуждать эту тему. Давайте говорить о футболе. Я уверен, что в ближайшее время клуб сделает заявление по этому вопросу.

- Тем не менее, еще один вопрос по составу. Некоторые источники утверждают, что в ближайшее время «Локомотив» могут покинуть сразу несколько лидеров команды. Что вообще происходит? Этим вопросом задаются болельщики и журналисты в том числе.

- Я люблю моих игроков, они хорошие ребята, я уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле. Они готовы. Я уверен, что хорошо готовы к этой игре, но это надо показать на поле. ЦСКА - тоже хорошая команда. А по сегодняшнему составу? Это футбольный вопрос, который я задал сам себе. У соперника поменялось четыре игрока по сравнению с прошлым матчем. Интересно, как игроки будут занимать позиции на поле, это новые игроки. Также интересно, как будет сегодня складываться матч. Я жду интересную игру сегодня.