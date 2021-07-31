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Россия. Премьер-лига

Тарасов: «Антон Миранчук подтвердил, что действительно это правда, что устраивают распродажу»

31 Июля 2021 • 22:51 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Локомотив Москва
окончен
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о том, что происходит в клубе.

- Действительно, когда узнал новость о продаже игроков, прочитал на спортивном сайте, сразу же позвонил брату, Антон Миранчуку, поинтересовался так это или нет. Он подтвердил, что действительно это правда, то есть, как написали, устраивают распродажу. Меня это, конечно, немного подобидело, потому что я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается.

Кстати, насколько я знаю, Крыховяку не 34 года, 34 года - мне. А Крыховяку, если я не ошибаюсь, 31 год. Поэтому он еще достаточно молодой футболист и показывает достаточно хороший футбол и действительно является лидером команды. И так избавляться от лидера… не знаю, правильно это или нет. Я не менеджер. Согласен с мнением коллег, что нужно находиться внутри команды и клуба, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Но по сегодняшнему результату можно сказать, что команда добилась победы, и я каких-то прямо проблем не увидел сегодня на поле.

- Все говорят, что у «Локомотива» есть два пути. Это омоложение клуба, и Рангник так делал не только в «Локомотиве», а и в предыдущих своих командах. Либо это какое-то целенаправленное непонятно что. К чему ты склоняешься больше?

- Сложно сказать и комментировать. Время покажет, к чему это приведет. Я думаю, как у нас всегда делается. Если будет результат, все скажут, что круто. Если не будет результата, то, конечно же, по нашему менталитету мы выскажем, что все не так делалось. Как мы любим рассуждать и умеем говорить.

- Не разговаривал ли ты с Антоном Миранчуком по поводу его перехода в другой российский клуб?  Намекаю на ЦСКА.

- Скажу честно, я его позвал в «Велес» и сказал: «Приходи к нам, поможешь». У нас прогрессирующая команда, которая хочет выйти в РПЛ. Так мы с ним пошутили. А если серьезно, то мы на эту тему не разговаривали. Я его как-то наберу и поинтересуюсь, потому что мне любопытно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Антон Миранчук
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