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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» положил взгляд на эквадорского защитника слухи

29 Июля 2021 • 20:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.37 2.95
31.07 20:00
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В сферу интересов московского «Локомотива» попал молодой защитник Пьеро Инкапье, представляющий «Тальярес». Текущий сезон 19-летний эквадорец проводит в статусе основного игрока своей команды.

Как сообщает журналист Адриано Савалли, российский клуб уже обратился к руководству «Тальяреса» с официальным предложением. Правда, быстрого ответа ждать не приходится, ведь по различным слухам, на футболиста претендует еще целый ряд других европейских коллективов, среди которых немецкий «Байер» и итальянский «Наполи».

По данным портала Transfermarkt, потенциальный переход Инкапье оценивается в 8 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Пьеро Инкапье
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