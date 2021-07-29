В сферу интересов московского «Локомотива» попал молодой защитник Пьеро Инкапье, представляющий «Тальярес». Текущий сезон 19-летний эквадорец проводит в статусе основного игрока своей команды.

Как сообщает журналист Адриано Савалли, российский клуб уже обратился к руководству «Тальяреса» с официальным предложением. Правда, быстрого ответа ждать не приходится, ведь по различным слухам, на футболиста претендует еще целый ряд других европейских коллективов, среди которых немецкий «Байер» и итальянский «Наполи».

По данным портала Transfermarkt, потенциальный переход Инкапье оценивается в 8 миллионов евро.