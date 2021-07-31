Баринов: «РЖД больше не нужен «Локомотив», команду сливают»

Народный артист Валерий Баринов, который является болельщиком московского «Локомотива», высказался по поводу возможной распродажи ведущих футболистов команды.

«РЖД не нужен больше «Локомотив», они сливают команду. Я еще год назад об этом говорил», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

«Железнодорожники» стартовали в новом сезоне чемпионата России с домашней победы над тульским «Арсеналом» (3:1). Во втором туре подопечные Марко Николича встретятся на выезде с ЦСКА. Столичное дерби пройдет сегодня, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 московскому времени.