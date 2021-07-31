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Россия. Премьер-лига

Баринов: «РЖД больше не нужен «Локомотив», команду сливают»

31 Июля 2021 • 14:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.40 3.05
Через 4 ч. 46 мин.
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Народный артист Валерий Баринов, который является болельщиком московского «Локомотива», высказался по поводу возможной распродажи ведущих футболистов команды.

«РЖД не нужен больше «Локомотив», они сливают команду. Я еще год назад об этом говорил», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

«Железнодорожники» стартовали в новом сезоне чемпионата России с домашней победы над тульским «Арсеналом» (3:1). Во втором туре подопечные Марко Николича встретятся на выезде с ЦСКА. Столичное дерби пройдет сегодня, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов
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31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
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