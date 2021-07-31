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Россия. Премьер-лига

Эджуке рассказал о настрое ЦСКА на дерби с «Локомотивом»

31 Июля 2021 • 11:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.40 3.45 3.10
Через 7 ч. 12 мин.
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Нападающий столичного ЦСКА Чидера Эджуке поведал о настрое команды на грядущее дерби с «Локомотивом», которое пройдет в рамках второго тура чемпионата России.

«Сейчас мы смотрим в будущее. Нам надо подойти к игре с правильными мыслями, мы должны быть заряжены на победу», - передает слова футболиста пресс-служба «армейцев» в твиттер-аккаунте.

Столичное дерби состоится в субботу, 31 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В стартовом туре «железнодорожники» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» (3:1), а «армейцы» в родных стенах минимально одолели «Уфу» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Чидера Эджуке
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