Эджуке рассказал о настрое ЦСКА на дерби с «Локомотивом»

Нападающий столичного ЦСКА Чидера Эджуке поведал о настрое команды на грядущее дерби с «Локомотивом», которое пройдет в рамках второго тура чемпионата России.

«Сейчас мы смотрим в будущее. Нам надо подойти к игре с правильными мыслями, мы должны быть заряжены на победу», - передает слова футболиста пресс-служба «армейцев» в твиттер-аккаунте.

Столичное дерби состоится в субботу, 31 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В стартовом туре «железнодорожники» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» (3:1), а «армейцы» в родных стенах минимально одолели «Уфу» (1:0).