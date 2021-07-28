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Россия. Премьер-лига

Чугайнов – о распродаже в «Локомотиве»: «Кто-то пытается развалить клуб»

28 Июля 2021 • 14:50 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
2.45 3.37 2.95
31.07 20:00
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Бывший игрок московского «Локомотива» Игорь Чугайнов озвучил свои мысли на тему слухов о вероятной продаже летом ряда лидеров команды.

«Если это действительно так, я не знаю, какие цели эти действия преследуют. Если команда ставит серьёзные задачи перед собой, обычно пытаются сохранить ведущих игроков, а не распродавать», - указал Игорь Чугайнов в общении с «РБ Спортом».

Экс-игрок «железнодорожников» недоумевает, почему клубное правление никак не реагирует на информацию о возможном уходе Крыховяка, Смолова, Миранчука и Баринова: «Как обыватель, я бы мог подумать, что кто-то пытается развалить клуб изнутри. Руководство клуба должно отреагировать».

Прошлый сезон «красно-зелёные» завершили на третьем месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Чугайнов
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