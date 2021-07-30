На дерби ЦСКА и «Локомотива допустят до 3 тысяч болельщиков

На официальном сайте московского ЦСКА появилось объявление, в котором пресс-служба сообщила всем фанатам клуба, что на мачте «армейцев» и «железнодорожников» в рамках второго тура РПЛ на трибунах стадиона смогут присутствовать до трёх тысяч зрителей.

Игру смогут посетить владельцы клубных абонементов, получившие соответствующее электронное письмо. Для прохода на стадион зрители должны иметь при себе QR-коды для прошедших вакцинацию, переболевших или сдавших отрицательный тест на коронавирус, а также паспорт, удостоверяющий личность.

Московское дерби ЦСКА и «Локомотива» состоится 31 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.