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Россия. Премьер-лига

Алексей Березуцкий: «У Влашича очень хорошие шансы сегодня появиться на поле»

31 Июля 2021 • 20:03 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Локомотив Москва
2.20 3.45 3.55
2-й тайм
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В четырех домашних матчах ЦСКА три раза проиграл «Локомотиву». Видите ли в этом какую-то тенденцию? Если да, то как ее побороть?

- Если честно, мы совершенно не следим за этой статистикой. Для нас каждый новый матч - это новое событие, это отдельное событие, отдельная игра, из которых состоит футбол, на мой взгляд.

- В последние  дни ходит много слухов, что кто-то из футболистов «Локомотива» может оказаться в ЦСКА. Вам как тренеру кто-либо из футболистов «Локомотива» нравится? Если да, то кого бы вы выбрали, например?

- Мы активно не следим за той ситуацией, которая происходит в «Локомотиве». Нас интересует футбольный клуб ЦСКА. Естественно, я бы сказал, что практически в любой топ-команде Премьер-лиги есть футболисты, которые могут интересовать ЦСКА. Но если говорить про какие-то конкретные фамилии, то я вам не скажу.

- В матче  против «Уфы» на поле так и не появился Никола Влашич, хотя его ждали. Сегодня он вроде готов, но вместе с тем не в основе. Как оцените его готовность, увидим ли мы его сегодня на поле?

- У него очень хорошая готовность и очень хорошие шансы сегодня появиться на поле.

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ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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окончен Уфа 2:3 Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
Идет 65 минута ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва 2.2 3.45 3.55
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
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