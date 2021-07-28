Назначен главный судья дерби ЦСКА - «Локомотив»

Пресс-служба РФС объявила о судейских назначениях на матчи второго тура российской Премьер-лиги. Центральный поединок тура ЦСКА - «Локомотив», который пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

На матче между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» отработает Павел Кукуян. Главным рефери встречи «Ростов» - «Зенит» утвержден Виталий Мешков.

Игры второго тура чемпионата России сезона-2021/2022 пройдут с 30 июля по 2 августа.