Салихова поделилась мнением, кто должен заменить Карпина в случае провала в сборной

Зарема Салихова в своем телеграм-канале поделилась мнением насчет прошедшего центрального матча тура, в котором «Локомотив» добыл волевую победу над ЦСКА.

Салихова выразила слова поддержки главному тренеру «железнодорожников» Марко Николичу, похвалила его за стрессоустойчивость в такой сложной ситуации вокруг слухов о новой политике ведения дел в клубе. Более того, по ее словам, серб - хороший кандидат для сборной России. «Если вдруг у Валеры (прим. – Карпина) не получится, то Николич должен быть номером один в шорт-листе», - написала Зарема.

Сербский специалист возглавляет «Локомотив» с 2020 года и за это время успел выиграть вместе с командой Кубок России и завоевать бронзовые медали РПЛ.