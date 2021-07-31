Алексей Березуцкий: «Если говорить объективно, то больше ничьей мы сегодня не заслужили»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложным получился матч для вашей команды. В чем видите главную причину поражения?

- Допустили, скажем так, ненужные ошибки, которые можно было не допускать. Хотя если говорить объективно, то, наверное, больше ничьей мы сегодня не заслужили. Великолепно ребята проявили себя в концовке, во втором тайме, много атаковали, моменты были. Не повезло, такое бывает, это футбол.

- Какой эпизод в сегодняшнем матче, на ваш взгляд, был сегодня ключевым?

- Ключевой эпизод? Их два было - два необязательных гола, это два ключевых эпизода, потому что они, в принципе… один со стандарта, что бывает, это тоже футбол, второй - совсем необязательный.

- С выходом Алана Дзагоева и Николы Влашича очень поменялась игра ЦСКА, вы стали больше мячом владеть, его контролировать. Понятно, что ситуация обязывала, но, тем не менее, может быть, есть смысл раньше выпускать?

- Это очень часто, журналисты все время об этом говорят, ситуация очень часто меняется. Когда команда садится ниже, не всегда это зависит от футболистов, но выход Алана Дзагоева - это всегда усиление для ЦСКА.

- Несмотря на поражение, может быть, какие-то положительные моменты отметите сегодня в игре свей команды?

- В любом случае отметим и разберем игру. Сейчас пока самоотдача, я думаю, что самый ключевой момент, который можно отметить у ребят, и это очень хорошо.

- В первом тайме, как и в первом туре в игре против «Уфы», ЦСКА большую часть времени действовал без мяча. В этом есть элемент стратегии или так ситуативно получается?

- В этом минимальный элемент стратегии, но, как я уже говорил, сам контроль мяча нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь.