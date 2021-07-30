22-летний исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон на правах аренды перешёл в команду «Венеция», об этом нам сообщает официальный сайт московского клуба. Игрок будет выступать за итальянский клуб до конца сезона 2021/22. Опция дальнейшего выкупа в этом случае не активна.

Сигурдссон защищает красно-синие цвета c 2021 года. За это время Арнор отыграл за клуб 87 матчей, в которых забил 13 голов, сделал восемь голевых передач и получил 13 жёлтых карточек. Контракт футболиста c «армейцами» истекает в конце июня 2024 года.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ полузащитник на поле не появлялся.