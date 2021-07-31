Крыховяк решил покинуть «Локомотив» и ведёт переговоры с двумя клубами РПЛ

Хавбек Гжегож Крыховяк настроен покинуть московский «Локомотив» этим летом. По данным «Рейтинга Букмекеров», польский игрок попросил тренерский штаб исключить его из заявки на предстоящее дерби против ЦСКА.

Источник отмечает, что у 31-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры. В настоящий момент он ведет переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.

Гжегож выступает за «железнодорожников» с июля 2019 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Матч второго тура чемпионата России ЦСКА - «Локомотив» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.