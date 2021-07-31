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Россия. Премьер-лига

Крыховяк решил покинуть «Локомотив» и ведёт переговоры с двумя клубами РПЛ

31 Июля 2021 • 09:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.40 3.45 3.10
Через 9 ч. 49 мин.
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Хавбек Гжегож Крыховяк настроен покинуть московский «Локомотив» этим летом. По данным «Рейтинга Букмекеров», польский игрок попросил тренерский штаб исключить его из заявки на предстоящее дерби против ЦСКА.

Источник отмечает, что у 31-летнего полузащитника есть два варианта продолжения карьеры. В настоящий момент он ведет переговоры с «Краснодаром» и ЦСКА.

Гжегож выступает за «железнодорожников» с июля 2019 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Матч второго тура чемпионата России ЦСКА - «Локомотив» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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Локомотив Москва Гжегож Крыховяк Трансферы футбола - лето 2021
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