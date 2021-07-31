Николич: «Справились с ситуацией, ответили всем, у нас есть команда»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вторая волевая победа подряд в новом сезоне. В чем заключался залог успеха?

- Ребята - молодцы, поздравили их с победой. Всем, кто думали, что мы уже сгорели, - мы еще здесь, у нас команда есть. Я люблю работать с этими парнями там, в раздевалке. Они отличные люди в первую очередь, а потом хорошие футболисты. Хочу поздравить наших болельщиков, 150 счастливчиков, которые были с нами сегодня.

- Как и в матче первого тура против «Арсенала», у «Локомотива» было существенное преимущество по владению мячом, какое-то огромное количество угловых, стандартов. Можно ли говорить, что в этом ваша новая стратегия? Либо так получается ситуативно?

- Я думаю, 70 минут игра была полностью под нашим контролем, полностью, во всех сегментах игры. Потом у ЦСКА пришли со скамейки такие игроки как Дзагоев, Влашич и Эджуке. Тогда стало сложно в последние 20 минут. Стоимость этих трех игроков мы отлично знаем. Какая карьера у Дзагоева и Влашича, а Эджуке имеет потенциал на будущее. Но еще раз, молодцы, что удержали счет. Три очка у нас. Сейчас восстановимся быстро, потому что у нас путешествие скоро в Башкортостан. Единственный стадион Премьер-лиги, где играешь на искусственном поле. Надо приготовиться.

- В первом туре Дмитрий Рыбчинский играл на позиции правого защитника, сегодня он играл фактически на позиции Гжегожа Крыховяка. Слева в полузащите, потом справа в полузащите, потом в опорной зоне. Как оцените сегодня игру, справился ли?

- Вся команда молодцы. Справились с ситуацией, ответили всем, как я сказал. У нас есть команда.

- Кого можно отдельно выделить в команде?

- Команду.

- Когда пропустили от Бистровича этот роскошный гол, о чем подумали?

- Там был фол в контратаке в нашу пользу.

- С точки зрения рисунка игры этот пропущенный мяч как-то повлиял на вас и «Локомотив»?

- Хорошо ответили на поле игроки. Ничего, они продолжили там, где были до этого момента.

- В какой-то момент ситуативно перешли на три центральных защитника, хотя выдвинулся Магкеев вперед на позицию опорного полузащитника…

- Мы справились с ситуацией. У нас не много опорников на данный момент, но Магкеев может играть на этой позиции, мы это знаем.

- Если возвращаться к тактике и стратегии «Локомотива», есть смысл сейчас говорить, что команда под вашим руководством начинает в чуть более атакующий футбол играть?

- Я не буду говорить об этом, это не мой стиль. Кому нравится, кому не нравится, но в футболе только результат важен. Важно в конце всегда брать очки.

- Если не секрет, что сказали футболистам в раздевалке уже после игры?

- Это секрет. Мы счастливы все, очень счастливы. Не хочу много говорить сегодня.